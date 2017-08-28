Vatan Şaşmaz’ı 4 kurşunla öldürüp intihar etti

Gündeme bomba gibi düşen olay İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de dün akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir süredir ABD'nin Miami kentinde Green Card ile yaşayan eski manken ve oyuncu Filiz Aker
(54), yaklaşık 1 ay önce eski sevgilisi Vatan Şaşmaz
(43) ile görüşmek üzere İstanbul'a gelerek Conrad Otel'e yerleşti. İddiaya göre, Filiz Aker oteldeki restoranda arkadaşlarıyla yemek yerken gelen bir telefon üzerine 10'uncu kattaki odasına çıktı. Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz da bu sırada otele gelerek doğruca Filiz Aker'in odasına gitti.
3 DAKİKA SONRA SİLAH SESİ
Şaşmaz'ın odaya girmesinden yaklaşık 3 dakika sonra odadan silah sesleri gelmesi üzerine otel güvenliği odaya girdi. Aker ve Şaşmaz'ı kanlar içinde bulan güvenlik görevlileri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 Acil Sağlık ekipleri Şaşmaz ve Aker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada Aker'in Şaşmaz'ı sırtından 4 kurşunla vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş ettiği ortaya çıktı. Silahın Aker'in ruhsatlı silahı olduğu kaydedildi. Ölümü sevenleri arasında üzüntü yaratan Vatan Şaşmaz'ın 11 Eylül 2015'te evlendiği Yasemin Adalı'nın 4.5 aylık hamile olduğu ve bunu öğrenen Aker'in çılgına dönerek Şaşmaz'a kurşun yağdırdığı iddia edildi.