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’nda yol kenarında erkek cesedi bulundu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.8.2017 09:48 Güncelleme Tarihi: 28.8.2017 09:50
Zeytinburnu’nda yol kenarında erkek cesedi bulundu

Ambarlar üst geçidinde yol kenarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 54 yaşındaki Rüstem Kumsar’a ait olduğu öğrenildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Ambarlar üst geçidinde yol kenarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yol kenarında hareketsiz bir şahsın yattığını gören belediye işçileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan şahsı uyandıramayınca sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

DARP VE YARA İZİNE RASTLANMADI

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 54 yaşındaki Rüstem Kumsar olduğu tespit edildi. Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Kumsar'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Zeytinburnu’nda yol kenarında erkek cesedi bulundu
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