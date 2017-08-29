Antalya’da yakalanan uyuşturucu kuryesi şok etti

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde torbacı tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Narkotim ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledikleri Emine K. ve Nurdagül A.'yı gözaltına aldı. Kadınların üzeri ve evlerinde yapılan aramada, 110 gram eroin, 4 bin 750 TL ve hassas terazi ele geçirildi. Nurdagül A.'nın meme kanseri olduğu ve alınan bir göğsünün boşluk yerine uyuşturucu maddeleri sakladığı öğrenildi. Şüpheli kadınlar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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