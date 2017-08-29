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'da operasyonu: 2 gözaltı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017 17:28 Güncelleme Tarihi: 29.8.2017 17:31
Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

'nın İlçesi'nde yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde yabancı uyruklu kadınların yaptığını tespit etti. Dün akşam otele baskın yapan ekipler, Kırgızistan ve Kazakistan uyruklu 30 yaşındaki N.T. ile 24 yaşındaki A.K.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü. N.T ve A.K. hastanedeki kontrollerinin ardından Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yabancı uyruklu kadınların Yabancılar Büro Amirliği'ne teslim edilerek, sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

N.T'nin ve A.K.'nin Bodrum'da 8 ay önce yapılan fuhuş operasyonunda yakalandıkları ve işlemlerinin ardından sınır dışı edildiklerinin tespit edildiği de belirtildi. Kadınların kısa bir süre önce sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Kadınların yakalandığı otele fuhuş nedeniyle ayrıca 4 otele de eksik evrak ve kimlik bildiriminde bulunulmaması nedeniyle cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
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Bodrum'da fuhuş operasyonu: 2 gözaltı
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