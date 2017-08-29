En itici renkle paketlenecek

Düz paket uygulaması için sigara
lobisiyle başlattığı hukuki mücadeleyi kazanan Avustralya
Hükümeti, şimdi düz paketinin renginin ne olacağına karar vermek için çalışma başlattı. Özel bir ajans ile anlaşan hükümet, farklı disiplinlerden araştırmacılar ile insanların görüşlerini alarak 'dünyanın en çirkin' rengini bulmak için araştırma başlattı. 3 ay süren araştırma sonucunda, en kötü renk belirlendi. Sigarayı bıraktırmak ve içmeyenlerin sigaraya özendirmesini engellemek için 'mat koyu kahve' belirlendi. Araştırmalar bu rengin, ölümü ve katranı hatırlattığını, insanlar tarafından 'iğrenç' ve 'itici' olarak tanımlandığını tespit etti.
TÜRKİYE DE UYGULAYACAK
Avustralya'da sigara paketleri mat koyu kahve zemin üzerinde, sigaranın zararlarıyla ilgili uyarıcı fotoğrafların olduğu paketler halinde çıkacak. Paketler üzerinde sigara markası ve logosu yazmayacak. Markalar, numaralarına göre satılacak. Dünyanın en çirkin renginin düz paket sigaralarda, tiryakileri ne yönde etkilediği araştırması devam edecek. Sigaraya karşı olumlu etki olması durumunda bu rengin kullanımına devam edilecek. Dünyada sigarayla mücadele konusunda en başarılı ülkeler listesine giren Türkiye de düz paket uygulamasına geçeceğini taahhüt etti. Türkiye'nin Asya kıtasında düz pakete geçecek ilk ülke olmayı hedefliyor. Avrupa'da Norveç, İngiltere
ve Fransa
düz paket uygulama kanununu kabul etti.