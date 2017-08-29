İBB'den fırtına uyarısı!

Belediye ekipleri, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir belediyesi tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatılırken, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

VATANDAŞLARDAN HASSASİYET GÖSTERMESİ İSTENİLDİ

Aynı zamanda "Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebilecek. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumundayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız" denildi.