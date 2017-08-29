İstanbul’da yüreklerin ağızlara geldiği anlar

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi 100.Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen alkollü kadın, 4 katlı binanın 3'üncü katında bulunan evinin balkonuna çıktı. Kadın ilk önce elinde bulunan alkol kadehini ve telefonu yere attıktan bir süre sonra balkon demirlerinin üzerine çıktı. Burada kadının intihar girişimini gören komşuları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ve kadının komşuları ikna için uğraştı.

Psikolojisi bozulan kadın balkondan böyle atladı

KENDİNİ BALKON DEMİRLERİNDEN AŞAĞIYA SARKITTI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile çektiği görüntülerde, kadının bir süre sonra kendisini balkondan boşluğa sarkıttığı görülüyor. Kadın daha sonra metrelerce yüksekten aşağıya düşüyor. Kadın, düşerken bir alt kattaki balkonun korkuluklarına da çarpıyor.

Öte yandan kadının, itfaiyenin açtığı büyük hava yastığının kurtardığı öğrenilirken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.