Mezarını hazırladı cinayet planı yaptı

İstanbul Beşiktaş'taki 5 yıldızlı Conrad Otel
'in 1130 nolu odasında önceki gün yaşanan ve Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen çifte ölümün detayları ortaya çıkmaya başladı. Polisin tespiti ve görgü tanıklarına anlatımlarına göre olay şöyle gelişti: Bir süredir otelde kalan 54 yaşındaki eski manken Filiz Aker
, 12.30'da gelen yeğeni oryantal Dora Ercan Altınbaşak, eşi Ahmet Altınbaşak ve Çin'den gelen oyuncu Emrah Yılmaz ile birlikte otelin kafesinde oturuyordu. Bir saat kadar kalmayı planlayan yeğeni, alkol almaya başlayan teyzesinin ruh halinin iyi olmadığını görünce kalmaya karar verdi. Saat 17.00'de, 'Bekleyin. Yarım saat sonra geleceğim' diyerek odasına çıktı. Aker'den 3 dakika sonra 17.53'te bu kez sunucu-oyuncu Vatan Şaşmaz
(43) üzerinde kot pantolon, kırmızı gömlek ve siyah güneş gözlüğüyle aynı odaya giriş yaptı.
YERE DÜŞÜNCE DE ATEŞ ETTİ
Dora Ercan, teyzesini aradı ve 'geliyor musun' diye sordu ve 'geliyorum, az bir şey kaldı' yanıtını aldı. 15-20 dakika sonra, 17.45'te bir kez daha aradı ve bu kez Filiz Aker, 'Yarım saate oradayım' dedi. 18.15'te tekrar arayan Dora Ercan telefonun kapalı olduğunu fark edince 18.30'da eşiyle birlikte odaya çıktı. Kapının açılmaması üzerine güvenlik görevlilerine haber verildi. Görevliler, üst kilidi kapalı olan kapıyı açınca dehşet dolu manzara ortaya çıktı. Otel odasına çağrılan sağlık ekibi Şaşmaz ile Aker'in öldüğünü belirledi. Kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette ölü bulunan Vatan Şaşmaz'ın sırtından 4 kurşunla, yatakta elinde Smith Wesson marka tabancayla ölü bulunan Filiz Aker'in ise sağ kulak üzerinden tek kurşunla yaşamını yitirdiği saptandı. Bir kurşunun uzak mesafeden ateşlendiği, diğer 3'ününse yakın mesafeden ateşlendiğini belirleyen polis, Filiz Aker'in kaçmak isteyen Vatan Şaşmaz'ı yere düştükten sonra da vurmayı sürdürdüğünü değerlendiriyor.
CENAZELERİ YAN YANA...
Şaşmaz'ın ve Aker'in cansız bedenleri, götürüldükleri hastaneden aynı araca konularak otopsi için Adli Tıp
'a gönderildi. Üsküdar Kandilli'de ikamet eden Şaşmaz'ın cenazesinin bugün öğlen vakti Güzeltepe Birlik Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi. Dayı Mete Yılmaz, "Geleceğin Halit Kıvanç'ını, Orhan Boran'ını kaybettik. O yüzden sizden kaçıyoruz. Pırlanta gibi çocuktu. Şu mesleği duayen olmak için yapan bir çocuktu. Olacak şey değil. Paranoyak bir insanın gazabına uğradı" dedi. Şaşmaz'ın annesine acı haberin sabah 05.00'e kadar verilemediği de ortaya çıktı. İstanbul Polisi'nin olayla ilgili bilgi notunda ise, Şaşmaz ile Aker'in 2009'da birliktelik yaşayıp ayrıldıkları ancak Aker'in platonik aşkına devam ettiği ve takıntı haline getirdiği, Filiz Aker'in yeğenine sürekli Vatan Şaşmaz'ı sevdiğini söylediği zaman zaman da intihar edeceğini söylediği öğrenildi. 2011'de intihar girişiminde bulunan, yerleştiği Amerika'dan kısa süre önce İstanbul'a dönen Aker'in, Şaşmaz için "Ona 3-4 trilyon (milyon) harcadım. Boşanmazsa öldürürüm" dediği ileri sürüldü.
MEZAR İÇİN 25 BİN LİRA HARCADI
Filiz Aker'in 1 Mayıs'ta ise Tuzla Mezarlığı'nda yer alan Aile Kabristanı'nı 25 bin lira kadar masrafla onardığı, kendisine ait mezara ismini ve doğum tarihini yazdırdığı belirlendi. Bir mezarlık görevlisi, "Gayet sakin ve güleryüzlüydü. Mezar yenileme masrafları 25 bin liraya yakın tuttu. Aile mezarlığının olduğu yerdeki ağacı kaldırtmaya kıyamadı ve mezarın içine kattı" diye konuştu.
SİLAHI NASIL SOKTU?
Aker'in elinde bulunan Smith Wesson toplu silah olduğu belirlendi. Aker'in, Polis Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemesi süren silaha 'taşıma' değil yalnızca 'bulundurma' ruhsatı aldığı ortaya çıktı. Aker'in Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evinde 'bulundurma' amacıyla aldığı silahını, girişinde x-ray cihazı bulunan otele nasıl soktuğu araştırılıyor.
ÇALKANTILARLA DOLU BİR HAYAT
1963 doğumlu Filiz Aker, 1990'lı yılların sonuna kadar magazin dünyasının flaş isimlerinden birisiydi. Mankenlik yaparak ünlüler dünyasına giriş yapan Aker, aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı. Aker'in evlenerek ABD'ye yerleştiği İran asıllı kocasından da birkaç yıl önce boşandığı öğrenildi.
Filiz Aker'in 2009'da aşk yaşadığı Vatan Şaşmaz'ı takıntı haline getirdiği, platonik aşk beslediği, karşılık alamaması üzerine de 2011'de ilaçla intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü. Çalkantılı hayatıyla sık sık gündeme gelen eski manken Filiz Aker ve TSM sanatçısı ablası Eda Eran, 1990'da aynı gün kaçırılmak istendi. Etiler'deki evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçak zoruyla kaçırılmak istenen Aker, Kilyos yolunda hareket halindeki otomobilden atlayarak yaralandı ve bir taksi şoförü tarafından hastaneye kaldırıldı. Yine 1990'da 'Sürgün' filminin çekimlerinde bir Kangal köpeğin saldırısına uğrayan Aker'in, rol arkadaşı Berhan Şimşek'in elindeki tüfeğin dipçiğinin burnuna çarpması sonucu burnu kırıldı. Aker, 1993'te de Maden-İş Sendikası Başkanı Şemsi Denizer ile yakalanmıştı. Bir gazinoda düzenlenen galaya katılan çift, gazetecilerin fotoğraflarını çekmesiyle çevreye tehditler yağdırmıştı. Bu haberlerin dönemin gazetelerinde çıkması üzerine Aker, "Onu bir abi, bir dost olarak görürdüm. Aramızda duygusal bir yakınlık hiçbir zaman olmadı" açıklamasını yapmıştı.
ŞAŞMAZ'IN ANNESİYLE YAZIŞIYORDU
Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam
da Filiz Aker ile iletişimdeydi. Safiye Saydam, 5 Temmuz 2016'da oğlu Vatan ile gelini Yasemin Adalı'nın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı, Filiz Aker iki farklı Instagram hesabından da beğenerek yorum yaptı. Saydam ise Aker'e kalp görselleri paylaştı.
'GEL HELALLEŞELİM'
Türkiye'yi sarsan cinayet ve intiharın perde arkasını araştıran polis, ailesinin yardımıyla Vatan Şaşmaz'ın cep telefonunun şifresini çözdü ve konuşmalara ulaştı. Burada yer alan bilgilere göre Filiz Aker'in saat 17:20'de Vatan Şaşmaz'ın telefonuna "Gel konuşalım, helalleşelim" diye mesaj attığı, bunun üzerine de Şaşmaz'ın otele gittiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri Filiz Aker'in de telefonunun şifresini çözmeye çalışıyor. O telefonun da çözülmesiyle birlikte tüm soruların yanıt bulması bekleniyor.
ODAYA GİRİŞ ANI KAMERADA
Vatan Şaşmaz'ın Conrad Otel'e ve odaya giriş anını gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 17.50'de Aker odanın kilidini açarak içeri giriyor. Vatan Şaşmaz ise üzerinde kot pantolon ve kırmızı gömlek, siyah gözlükle saat 17.53'te biraz sonra katili olacak eski sevgilisinin odasına giriyor. 19.13'te kapıyı açarak içeri giren otel görevlilerinin cesetlerle karşılaşınca yaşadıkları panik görülüyor. Polisin tespitlerine göre Aker olayı planladı ve otele Vatan Şaşmaz'ı çağırdı.
Yunus Emre KAVAK - Mustafa KAYA - Emir SOMER - Barış SÖZAL - Sercan İNCESU / SABAH Merve YURTYAPAN - MAGAZİN - Ömer KARAHAN / MAGAZİN