Otobüsün altında kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Plevne Caddesi üzerinde M.Ö. idaresindeki 37 D 0046 plakalı özel halk otobüsü, karşıya geçmek isteyen 83 yaşındaki Makbule Yeniköy'e çarptı. Kazada otobüsün altında kalan Makbule Yeniköy, çevredeki vatandaşların yardımıyla otobüsün altından kurtarıldı. Vatandaşlar, hep birlikte otobüsü kaldırarak Makbule Yeniköy'ü otobüsün altından çekti. Kazada ağır yaralanan Makbule Yeniköy'e çevredeki vatandaşlar ilk müdahalesini yaptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kazada yaralanan Makbule Yeniköy, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yeniköy'ün durumunun ağır olduğu belirtildi.

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