5 ayrı suçtan aranan firari yakaladı

Alınan bilgiye göre, Yatağan Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Muğla-Aydın karayolundaki uygulama sırasında, İzmir'den Muğla'nın Fethiye ilçesine seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünü kontrol için durdurdu.

Sürücü ve otobüste bulunanların kimlik kontrolünü yapan ekipler, hakkında 5 ayrı suçtan arama kararı bulunan Çelik'i gözaltına aldı. Ekipler, Çelik'e ait çantada yaptıkları aramada da 131 adet uyuşturucu hap ve 73 gram kubar esrar ele geçirdi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.