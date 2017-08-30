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5 ayrı suçtan aranan firari yakaladı

Giriş Tarihi: 30.8.2017 03:00
5 ayrı suçtan aranan firari yakaladı

’nın Yatağan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, durdurdukları şehirler arası yolcu otobüsündeki kimlik kontrolü sırasında 5 ayrı suçtan aranan Ferhat Çelik'i (38) yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Yatağan Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekipleri, -Aydın karayolundaki uygulama sırasında, İzmir'den Muğla'nın Fethiye ilçesine seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünü kontrol için durdurdu.

Sürücü ve otobüste bulunanların kimlik kontrolünü yapan ekipler, hakkında 5 ayrı suçtan arama kararı bulunan Çelik'i gözaltına aldı. Ekipler, Çelik'e ait çantada yaptıkları aramada da 131 adet uyuşturucu hap ve 73 gram kubar esrar ele geçirdi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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5 ayrı suçtan aranan firari yakaladı
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