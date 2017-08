Annesi ile eşi el ele uğurladı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta eski manken Filiz Aker tarafından otel odasında öldürülen sunucu- oyuncu Vatan Şaşmaz , ailesi ve sevenlerince dün son yolculuğuna uğurlandı. Şaşmaz'ın alyansını da parmağına takan 5 aylık hamile eşi ve annesi yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.Vatan Şaşmaz'ın Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'nde bulunan naaşı cenaze namazı için dün ailesi tarafından alınarak Güzeltepe Birlik Camisi'ne götürüldü. Ünlü oyuncuya karşı son görevlerini yerine getirmek isteyen sevenleri cami avlusunu doldururken çok sayıda ünlü isim de cenaze namazına katıldı. Tamer Karadağlı ve Özgür Ozan en ön safta cenazenin başından ayrılmadı. Çok üzgün olduğu görülen sunucu ve manken Burcu Esmersoy ise avluda bulunan taziye çadırında ailesinin başucunda bekledi. Pınar Altuğ , Emre Altuğ, Yusuf Adalı, Melike Öcalan, Yaşar Alptekin, Şenol İpek, İpek Tanrıyar, Yavuz Seçkin, Ferdi Akarnur, Uğur Işılak, Mustafa Ceceli, İzzet Yıldızhan, Saruhan Ünel, Tuğba Özay gibi çok sayıda ünlü isim de aileyi yalnız bırakmadı. Cenaze töreninde objektiflere yansıyan fotoğraflar ise yürekleri burktu. Vatan Şaşmaz'ın 5 aylık hamile eşi mimar Yasemin Adalı Şaşmaz da camiye geldi. Oldukça bitkin olan Şaşmaz'ın tören boyunca karnındaki bebeği tutması dikkat çekti. Diğer bir detay ise Adalı'nın parmağındaki yüzükler oldu. Eşinin alyansını da parmağına takan Yasemin Adalı'yı Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam teselli etti. Cenaze namazının ardından eşi Yasemin Adalı akrabalarının koluna tutunarak güçlükle ayakta durabildi. Sevilen sunucu, kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.İstanbul Polisi, katil zanlısı Filiz Aker'in çifte ölüme neden olduğu olayda kullanılan Smith&Wesson marka 9 mm çapındaki tabancada incelemesini sürdürüyor. Olay Yeri İnceleme uzmanları, söz konusu tabancayı kullanıp kullanmadığını kesinleştirmek için Filiz Aker'in her iki elinden svap aldı. Çalışmalarda Aker'in her iki elinde de barut izi çıktı. Aker'in sağ elinde takılı bulunan eldivende de barut atığı tespit edildi. Polisin yaptığı çalışmalara göre, Aker, Vatan Şaşmaz'a ateş ederken iki elini kullandı. Aker'in elinin titrememesi için iki eliyle silahı kullandığı belirtiliyor. Eldiveni neden taktığına yönelik henüz bir bilgiye ulaşılamadı ancak cinayet in ardından intihara hazırlandığı sırada heyecanlanan Aker'in elinin terlemiş olabileceği üzerinde duruluyor. Bu arada Aker'in silahı görevlilerin iyi niyetini kullanarak otele soktuğu iddia edildi. Aker'in, kapıdan geçerken x-ray cihazının uyarıda bulunması üzerine elindeki cep telefonunu gösterdiği öne sürüldü.katılanlar, cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın ardından şu sözleri dile getirdi:Söyleyecek şey kalmadı maalesef. En son sette beraberdik. Vatan benim eski arkadaşım. Çocuklar Duymasın'dan önce mankenlik zamanlarından. Denilecek bir şey yok sözün bittiği yerdeyiz.Çok üzgünüz, hepimiz şoke olduk. Büyük bir kayıp. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, arkadaşımızdı. Ailesine yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. En son 12 Haziran'da görüşmüştük. İnanmakta güçlük çekiyorum. Pırlanta gibi bir kalbi vardı, çok iyi bir insandı. Şaşkınım yani. Allah rahmet eylesin.Çok üzgünüz. Valla çok acı bir tesadüf. Çünkü sette son bir yemek yendi. Yani öyle bir sahne vardı. Veda yemeğiymiş. Bir gün önce de konuştuk. Kapanışmış o konuşma. O yüzden hâlâ titriyorum.Vatan 20 yıllık dostumdu. Ne söylesem boş. Sevenlerinin başı sağolsun.Çok fazla etkinlikte bir arada oluyorduk. Çok üzgünüm. Hâlâ inanmakta güçlük çekiyorum. Pırlanta kalpli, çok hoşsohbet, cana yakın güler yüzlü bir insandı. Sahne öncesinde çok sohbet etmişliğimiz vardı. Ahbaplığımız çok eskiye dayanıyor. Böyle bir şey olduğundan dolayı çok şaşkınım. Hepimizin başı sağolsun.Çok sevdiğim kıymet verdiğim bir insandı. Yazılanlardan da gördüğünüz gibi sevgi ve saygı çerçevesinde insanlara davranan ve herkese yardımcı olan biriydi. Benim de dertleştiğim çok sevdiğim bir dostumdu.Allah'a inanan zaten onun adaletine inanıyordur. Onun adaleti de insanlar eliyle olmaz. Çok yazık. Planlanmış olsa da, olmasa da detaylarını bilmiyoruz. İşin içinde bir sürü şey dolaşıyor ama Vatan'ı çok seviyorum.Gerçekten çok üzücü bir olay. İkisi de insan, keşke olmasaydı. Ne yaşadıklarını bilmiyoruz tabi, geçmişle ilgili aralarında bir ilişki olduğu. O gün odaya ne için gittiği. Cinsi bir münasebet olmadığı kesinlikle açık zaten sadece bir görüşmeye gidilmiş. Herhalde bu bir nezaket görüşmesiydi.ŞOK cinayete kurban giden sevilen oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cep telefonunu incelemeye alan polisin delil arama çalışması devam ediyor. Son 1.5 ayda bir kez telefonla görüştükleri belirtilen ikili arasında whatsapp yazışmaları olduğu ileri sürüldü. İddialara göre Şaşmaz, olay günü whatsapp'ta son olarak cinayetten dakikalar önce 18.33'te çevrimiçi olarak görüldü.