Çarptığı mağazanın camı boğazını kesti

Kocaeli'nde motosikleti ile bir mağazanın camına çarpan Hasan Çokkaçan
(37), kırılan camların boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza önceki gece 03.00 sıralarında Abdurrahman Yücel Caddesi üzerinde yaşandı. Hasan Çokkaçan, arkadaşı Cansu Toksöz
'ü de yanına alıp motosikletle gezmeye çıktı.
KASKINI ARKADAŞINA VERMİŞ
Abdurrahman Yücel Caddesi'ne geldikleri sırada sürücü Hasan Çokkaçan motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosikletli genç önce yol kenarındaki kaldırıma daha sonra bir halı mağazasının camına çarptı. Kırılan camlar kask takmayan Çokkaçan'ın boğazını kesti. Kask takan kız arkadaşı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekibine haber verdi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
talihsiz genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansu Toksöz ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Çokkaçan'ın TÜPRAŞ'ta çalıştığı öğrenildi. Arkadaşları Hasan Çokkaçan'ın motosiklet kullanırken sürekli kask taktığını ancak olay günü kaskını yanındaki arkadaşına verdiği için takmadığını söyledi.