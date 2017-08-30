Diyanet’ten kutsal topraklarda fetva hattı

Yaklaşan Arafat öncesi irşad programlarına ağırlık veren Fetva ve İrşad Ekibi
, hacı adaylarının ibadetlerini sağlıklı ve doğru biçimde yapabilmesini sağlamak amacıyla hizmet yürütüyor. Erkek ve kadın din görevlileriyle hizmet veren Fetva ve İrşad Ekibi, hacı adaylarının kaldıkları otellerde düzenledikleri irşad programlarıyla hac ibadetinin yapılışına dair her türlü soruya yanıt veriyor.
YOĞUN İLGİ VAR
Din İşleri Yüksek Kurulu üye ve uzmanları, müftüler ve ilahiyat fakültesi hocalarından oluşan ekip, hac ibadetinin nasıl yapılacağı, hac ibadeti yapılırken nelere dikkat edileceği hususunda hacı adaylarını bilgilendiriyor. Hac ibadetinin yapılış esaslarının yanı sıra haccın önemi, manası ve hikmeti üzerine de hacı adaylarına bilgilerin verildiği irşad programlarına hacı adayları yoğun ilgi gösteriyor. Fetva ve İrşad Ekip Başkanı Selahattin Çelebi, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan her kafile ile bir araya geldiklerini kaydederek, "Fetva ve İrşad ekibimiz, içinde bulunduğumuz kutsal topraklar, İslam tarihi, Hz. Peygamber'in hayatı, neden burada olduğumuz ve haccın manası üzerine programlar gerçekleştiriyor. Programlarımıza hacı adaylarımızın alakalarının yüksek seviyede olduğuna şahit oluyoruz" dedi.