Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’e ilanından 4 yıl önce karar vermişti

Giriş Tarihi: 29.10.2017 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2017 11:32
Atatürk Cumhuriyet’e ilanından 4 yıl önce karar vermişti

Atatürk, ilk subaylık yıllarından itibaren çöken imparatorluk için çarenin yeni bir Türk devleti kurmak olduğunu ifade etmiş ve Cumhuriyet'in ilanından dört yıl önce hükümet şeklinin Cumhuriyet olacağını yakın çevresine söylemişti
Osmanlı'nın son döneminde çöken devlete çare bulmak için yönetim şeklinin değişmesi yönünde fikirler ortaya çıkmıştı. Bunlar arasında Meşrutiyet en kabul edileniydi.
Subaylar, üniversite öğrencileri yaptıkları toplantılarda Meşrutiyet idaresini İkinci Abdülhamid'e nasıl kabul ettireceklerini tartışıyorlardı.

ERHAN AFYONCU

ARKADAŞINA GÖNDER
Atatürk Cumhuriyet’e ilanından 4 yıl önce karar vermişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz