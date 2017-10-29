İhbardan dram çıktı

Kocaeli
'nde vatandaşların yaptığı "mahsur" ihbarı sonrası olay yerine giden itfaiye ve polis ekipleri bir aile dramına tanık oldu. Zabıtan Mahallesi Gedikli Sokak'ta oturan vatandaşlar önceki gün polis ve itfaiye ekiplerini arayıp, evde mahsur kalma ihbarında bulundu. Söz konusu sokaktaki tek katlı eve giden ekipler, evin bahçesinde engelli iki gençle karşılaştı. Otistik olduğu öğrenilen kardeşler E.K. (13) ve Sercan K. (24) birbirlerine saldırarak, zarar veriyordu. Bahçenin demir kapısı ise asma kilit ile kilitlenmişti. Yerde buldukları taşları yola fırlatan engelli iki genci, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Anne Nermin K.'ye telefona ulaşan polis ekipleri, asma kilidin anahtarının komşuda olduğunu öğrendi. Daha sonra komşudan aldıkları anahtarla kapıyı açan polis ekipleri çocuklarla bahçede oturdu, onları sokağa çıkartıp, gezdirdi. Bir süre sonra eve gelen Nermin K., diyalize giren eşi Kadir K.'yi tedavisi için diyaliz merkezi
ne götürdüğünü, otistik oğullarını da zorunlu olarak evde bıraktığını söyledi. Gözyaşları içinde konuşan Nermin K. "Eşim bir yıl önce rahatsızlandı, felç oldu. Aynı zamanda böbrek hastası. Mecbur kaldım" dedi. Zor durumda olduğunu ifade eden Nermin K. "Çocuklarımdan ayrı yaşayamam. Çok zor bir yaşamım var. Bana bir şey olursa çocuklarım devletimize emanet" dedi.