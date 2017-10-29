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yıldızlar arası cisim keşfetti

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 29.10.2017 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2017 15:32
NASA yıldızlar arası cisim keşfetti

Güneş sisteminde yıldızlar arası dan gelen bir cismin keşfedildiği bildirildi.

Amerikan Havacılık ve Dairesinden () yapılan açıklamada, bilim adamlarının Hawaii'deki Pan-STARRS 1 teleskobunu kullanarak güneş sisteminin dışından gelen bir göktaşı ya da kuyruklu yıldız keşfettiği belirtildi.

Açıklamada, yıldızlar arası uzaydan gelen A/2017 U1 olarak isimlendirilen cismin 400 metre çapından daha küçük olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bilgisi yer aldı.

NASA'nın Pasadena'daki İtici Güç Laboratuvarından Paul Chodas, "Yıllardır bugünün gelmesini bekliyorduk. Yıldızlar arası hareket eden ve güneş sistemimize giren göktaşı ya da kuyruklu yıldızların varlığıyla ilgili teoriler hep vardı. Fakat böyle bir cismi ilk kez belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

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NASA yıldızlar arası cisim keşfetti
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