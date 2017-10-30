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'da korkunç olay

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.10.2017 21:15
Adana'da korkunç olay

’nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki , sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede 'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

aydınlatmak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Minaz'ın olay günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini,evine döndükten sonra tekrar ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını saptadı.

Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgisi oldukları iddiasıyla 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık O. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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Adana'da korkunç olay
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