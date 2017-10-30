Beyaz sürpriz

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde yüksek kesimlere yoğun kar yağarken, batıda Marmara Bölgesi
'ndeki Uludağ'da 29 Ekim'de kar yağdı. Erzurum ve Ağrı'da yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Erzurum'un güney ilçeleri Karayazı, Karaçoban ve Tekman ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçelerinde, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
HAMİLE KADIN KURTARILDI
Palandöken üzerinden Tekman güzergahına giden yolda araçlar mahsur kaldı. Tekman'dan hamile kadını Erzurum'a getiren 4 araçlık yaklaşık 10 kişinin bulunduğu grup, Palandöken'in zirve noktasında gece saatlerinde kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldı. Vatandaşlar 3 saat sonra kurtarıldı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de gün boyu etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili kar yağışı nedeniyle araçların üzeri karla kaplandı. Ağrı-Erzurum karayolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkiinde ise kar yağışı tipiye dönüştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden kar ve fırtına uyarısı yapıldı.
AÇ TİLKİLER OTELLERE GELDİ
Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ile 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağları beyaza büründü. Kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Aç kalan tilkiler kayak merkezindeki otellerin teraslarına kadar gelerek yiyecek aradı. Kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'da Cumhuriyet Bayramı sabahı kar sürprizi yaşandı.