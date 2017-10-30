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İlk 3000 yıl önce gerçekleşti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.10.2017 21:59 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 23:56
İlk güneş tutulması 3000 yıl önce gerçekleşti

Araştırmacılar, şimdiye kadar kaydedilen en eski nın 3000 yıl önce belli bir tarihte gerçekleştiğini tesbit etti.

'nden araştırmacılar, en eski nın 30 Ekim 1207 tarihinde gerçekleştiğine inanıyor. Cambridge Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Metalurji Bölümü'nden Prof. Sir Colin Humphreys, "1611 Kral James çevirisi, modern İngilizce çevirilerde genellikle Güneş ve Ay'ın hareket etmeyi bıraktı şeklinde çevrilir" dedi.

Humphreys," İbranice metne geri dönersek, alternatif bir anlamın da, ışıldamayı bırakmaları, yani Güneş ve Ay'ın normalde yaptıklarını bırakarak durmaları olduğunu belirledik" şeklinde ifade etti.
Prof Humphreys ve yardımcı yazar Graeme Waddington, önceki araştırmacıların yalnızca Ay'ın doğrudan Güneş'in önünden geçtiği, ancak diski tamamen kaplaması için çok uzak olduğu tutulmaları araştırdıklarını, metnin halka şeklindeki bir tutulmaya işaret edebileceğini düşünmediklerini söyledi. Cambridge araştırmacıları, bir tutulmanın tarihini hesaplamak için Dünya'nın dönüşünün zaman içindeki değişimleri inceleyen yeni bir "tutulma kodu" geliştirdiler. Yaptıkları hesaplamalardan, M.Ö. 1500-1050 yılları arasında Kenan'dan görülen tek halkalı tutulmanın 30 Ekim 1207'de öğleden sonra olduğunu tespit ettiler.

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İlk güneş tutulması 3000 yıl önce gerçekleşti
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