İstanbul'da hava sıcaklığında sert düşüş bekleniyor!

İstanbul 'da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca ise yağış beklenmezken havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, sıcaklıkların ise 13-15 derece aralığında serin seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'ni sitesinde yer alan bilgilere göre ise İstanbul'da Perşembe günü en düşük sıcaklık 3 derece olacak.

DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden don uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Karadeniz üzerinde gelen soğuk hava dalgası nedeniyle, Salı günü gece saatlerinden Cuma gününe kadar, Marmara'nın iç kesimleri ve Göller Yöresi'nde hafif, İç Anadolu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yer yer orta kuvvette don olayı beklenmektedir.

Gece ve sabah ilk saatler görüleceği tahmin edilen don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir." denildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; sabah saatlerinde Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın kuzey, Erzincan ile Erzurum'un güney ve Muş'un batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra ise Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden orta kuvvette, Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.