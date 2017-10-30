Kırmızı şapkası ve bez bebeğiyle uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Duru Apraş'ın cenazesi, memleketi Çorum'da gözyaşlarıyla defnedildi.

Lenf kanseri teşhisi geçen yıl nisan ayında konulan ve ardından Antalya'daki hastanede tedavi görmeye başlayan ortaokul birinci sınıf öğrencisi Apraş, dün öğleden sonra hayatına kaybetti.

Ailesi tarafından açılan sosyal medya hesaplarında tedavi süresince yaşadıklarını paylaşmasıyla gündeme gelen Apraş'ın cenazesi, öğle saatlerinde hastanenin morgundan alındı.

Duru'nun tabutunun üzerine yakınları tarafından kemoterapi tedavisi süresince taktığı kırmızı renkli şapkası ile çok sevdiği bez bebeği konuldu. Kız çocuğunun cenazesi, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Apraş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, okul idarecileri, öğretmenleri ve arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan anne Arzu Apraş'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

HAYALİ GERÇEK OLMUŞTU

Tedavi süresince hastane odasında yaptığı ve tasarladığı ürünlerin satılmasını isteyen Apraş'ın hayali, ailesi tarafından 8 Nisan'da açılan "Duru'nun Mucizeleri" isimli kermes ile gerçek olmuştu.

Çorum'daki Sanat Sokağı'nda düzenlenen kermeste, Apraş'ın hastanede okuduğu kitaplar, kendi tasarladığı kitap ayracı ve süs eşyaları satışa çıkarılmış, Vali Necmeddin Kılıç, milletvekilleri ve protokol üyeleri başta olmak üzere birçok kişi kermesten alışveriş yaparak Duru'ya destek olmuştu.