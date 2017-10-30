Palandöken beyaza büründü

3200 rakımlı Palandöken Kayak Merkezinde etkili olan kar yağışı Erzurum'a kışı getirdi. Kar kalınlığı Palandöken'in Ejder zirvesinde 10 santimetreye ulaştı. Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken'e çıkan bazı vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum - Tekman Karayolu Ejder noktasından ulaşıma kapandı. Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde geçmesi beklenen bölgede, Erzincan geneli, Erzurum'un güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli yağmur olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta, zaman zaman 30 - 60 kilometre hızda eseceği kaydedilen açıklamada, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği aktarıldı.

Açıklamada, aralıklı devam eden yağışların Erzincan geneli ile Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani su baskını, ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilerek, gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetlice olması tahmin edilen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.