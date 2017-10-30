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Prizde unutulan ütü genç kızı hayatından etti

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.10.2017 16:45 Güncelleme Tarihi: 30.10.2017 17:17
Prizde unutulan ütü genç kızı hayatından etti

’da prizde unutulan ütünün neden olduğu da 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre , 'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi 3182'nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre evde tek başına olan (21), ütü yapmak için fişi prize taktı. Genç kız, ütü yaptığı sırada elektrikler kesilince evde sıkılarak sohbet etmek üzere yan komşuya gitti. Bir süre komşuda oturan Esra Çalışkan, elektrikler geldiğinde ütünün fişini prizde unuttuğunu hatırlayarak eve döndü.

DIŞARI ÇIKMASINA DEMİR KORKULUKLAR ENGEL OLDU

Kapıyı açtığında ütünün alev aldığını gören genç kız, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen alevlerin evi sarmasıyla içeride mahsur kaldı. Kapıdan çıkmayı başaramayan genç kız, kurtulmak için demir korkuluklarla kapalı olan pencereye yöneldi. Buradan da çıkamayan genç kız, çığlık atarak komşularından yardım istedi.

ALEVLERİN ORTASINDA CAN VERDİ

Kızın çığlıkları üzerine evin yandığını fark eden komşuları, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürmeye çalıştı. Yoğun çaba sonrası yangını söndüren ekipler, içeri girdiklerinde genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kızın içeride hayatını kaybettiğini haber alan yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Prizde unutulan ütü genç kızı hayatından etti
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