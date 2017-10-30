Sabah’la bir İstanbul masalı

SABAH tarafından 15 Temmuz'un ardından Batı dünyasını darbe süreci konusunda bilgilendirmek amacıyla kurulan SABAH Yazarlar Kulübü, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ana sponsorluğunda Londra, Washington, Brüksel, Berlin, Moskova, Şanghay, Pekin ve Yeni Delhi'deki panellerin ardından şimdi de yabancı medya mensuplarını konuk ediyor. Antalya
'da, 54. Antalya Film Festivali
kapsamında ağırlanan konuklar, festivalin sona ermesiyle birlikte İstanbul'a geçti. Yabancı gazetecilerden oluşan grupta, İngiltere'den serbest gazeteci Jad Salfiti, İtalya'dan Il Foglio Gazetesi Dış Haberler Editörü Daniele Raineri, Belçika'dan De Morgen Dergisi Kültür Şefi Ben Van Alboom, Hindistan'dan the Indian Express Haber Müdürü Rakesh Sinha, Fransa'dan Aujurd'hui la Turquie Genel Yayın Yönetmeni Hossein Latif ve Yunanistan'dan Skai TV muhabiri Manolis Kostidis yer aldı. Türk Telekom'un desteğiyle düzenlenen gezi kapsamında dün ilk olarak İstanbul Modern Müzesi'nde 'Sanatçı ve Zamanı' adlı sergiyi ve 15. İstanbul Bienali'ni ziyaret eden Misafirlere, Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin de eşlik etti. Il Foglio gazetesi Dış Haberler Editörü Daniele Raineri, İstanbul'a ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Raineri, "Havaalanına geldiğimde çok farklı şeylerle karşılaştım. Avrupa'daki havaalanları bile bu kadar rahat değildi. İstanbul her şeyiyle harika bir şehir" dedi.
"BATI'DA TÜRKİYE ÖNYARGISI VAR"
Aujurd'hui la Turquie Genel Yayın Yönetmeni Hossein Latif ise, "Avrupa'da Türkiye'ye karşı büyük bir önyargı var. Bu tür kapsamlı geziler, bu önyargıyı kırmaya yardımcı oluyor. Diğer kurumların da bunu yapması lazım. Gelen kişilerin önyargılı olmamasına dikkat edilmeli" diye konuştu.
"İMAJINDAN FARKLI GÖRDÜK"
Hindistan'dan Rakesh Sinha, "Türkiye'ye ilk gelişim. Eşim ve oğlumla beraber tekrar ilkbahar veya sonbaharda geleceğim" derken, Yunanistan'dan Manolis Kostidis "Sergiye gezerken Türkiye'nin Batı'da olan imajından farklı şeyler gördük. İstanbul ve Türkiye, Batı'dan da Doğu'dan da etkileniyor" sözleriyle dile getirdi.
TARİH VE KÜLTÜR DOLU BİR GÜN
Yabancı gazeteciler, Mısır Çarşısı, Ayasofya ve Sultanahmet turunun ardından Galata Mevlevihanesi'nde sema gösterisi de izledi. Antalya ve İstanbul'da gerçekleşen bu ilk buluşmanın ardından; aralık, nisan ve temmuzda da dış basın grupları Türkiye'ye davet edilecek.