Topkapı Sarayı’na tarihi ihya

Fatih
Köşkü'nde meydana gelen çatlaklar ve Gülhane Parkı'ndaki duvarın yıkılmasıyla gündeme gelen Topkapı Sarayı
tarihinin en kapsamlı restorasyon sürecini yaşıyor. 700 bin metrekarelik alanda inşa edilen sarayın, 340 bin metrekaresi günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi'ne tahsisli. Şu anda Seferli Koğuşu, Fatih Köşkü
, Kilerli Koğuşu, III. Ahmet Kütüphanesi, Harem 1-2- 3'üncü etaplar, Beşirağa Camisi, Matbah-ı Amire Koğuşları, Gülhane Hastaneleri, Askeri Depolar ve arkasındaki istinat duvarları ile Sur-i Sultanı birinci etabında hummalı restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 220 milyon liraya mal olacak 24 iş ve projede yüzlerce işci ile restoratörler, nakkaşlar, akademisyenler ve çeşitli bilim dallarında uzmanlar sarayı tekrar eski günlerine kavuşturmak için çalışıyor. Saray yapılarının aslına uygun restorasyonu ve saray koleksiyonlarının çağdaş tekniklerle sergilenerek ziyarete açılması hedefleniyor. Topkapı Sarayı'nda devam eden çalışmalar hakkında SABAH'a bilgi veren Müze Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı şunları söyledi: "Saray şu anda tarihinin en ciddi restorasyon sürecinden geçiriliyor. Topkapı Sarayı'nın binalarından avlu ve bahçelerine kadar birçok noktasında güçlendirme, restorasyon, peyzaj ve teşhir ve tanzim çalışmaları sürüyor. Saray yapılarının restorasyonu için bütüncül projeler hazırlanıyor. Güvenlik sistemleri kurulumu sürdürülüyor. Başta Harem olmak üzere saray yapılarının çini konservasyonu, kalemişi ihyaları ve restorasyonu, sıva ve derz ile çatı kurşunu imalatları ve izabesi yapılıyor. Ahşap pencerelerle kündekâri ve sedef kakma kapılar, dolap kapakları temizlenerek onarılıyor. Geçmişte belli bir güzergâh dahilinde ziyaret edilen Harem yapıları, hizmet birimleri boşaltılarak, restorasyon çalışmalarının bitmesinden sonra, yazılı ve görsel belgelere göre yapılacak düzenlemelerle ziyarete açılacak; böylece daha çok mekânın görülmesi ve daha iyi anlaşılması sağlanacak."