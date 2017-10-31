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Arsa vurguncularına noterde suçüstü

EMİR SOMER
EMİR SOMER

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017 18:47 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 19:34
Arsa vurguncularına noterde suçüstü

'da sahibi yurt dışında olan veya kendilerine miras kalan arazilerinin devirlerini üzerlerine almayan kişilerin yakınları adına ler düzenleyerek milyonluk vurgun yapan çete, arsa satışı yaptıkları esnada noterde suçüstü çökertildi

Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, lerle İstanbul'un farklı ilçelerindeki arazi ve arsaları satarak veya kendi üzerlerine alarak vurgun yapan bir çeteyi çökertti.

Polisin tespitlerine göre; çetenin üyeleri sahibi yurt dışında olan veya kendilerine miras kalan arazileri tapudan devir işlemlerini yapmayan ve üzerlerinde almayan kişileri tespit etti. Söz konusu kişilerin yakınları adına sahte vekaletnameler ile bazı sahte belgeler düzenleyen çete üyeleri arsa satışlarını yaparak milyonlarca liralık vurgun yaptı. Çetenin son hedefi, Hadımköy'de yer alan bir araziydi. Sahte belgeleri hazırlayan çete üyeleri 'da yer alan bir noterde sahte evraklarla devir işlemini yaptıkları esnada Mali Polis operasyonun düğmesine bastı. R.C. ve T.D. ile bazı tapu memurlarının da aralarında bulunduğu dokuz şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheliler ise '' kararı ile serbest bırakıldı. Şüpheliler nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, görevi kötüye kullanmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ile suçlanıyor.

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Arsa vurguncularına noterde suçüstü
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