CHP’li başkana taksici isyanı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaklaşık 40 yıldır çalışan taksiciler sıkıntılı günler yaşıyor. CHP'li Çınarcık Belediyesi tarafından açılan taksi plakası tahsis ihalesine tepki gösteren 9 taksici, ilçeden çıkarılmak istendiklerini öne sürdü. Taksicilerden Hamit Yıldız, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt'un geçen ağustosta 15 taksi plakasını ihaleye çıkardığını ve ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia etti. Plaka ihale bedellerinin çok düşük tutulduğunu ve belirli kişilerin 3'er 4'er tane plaka aldığını ileri süren Kurt, verilen tekliflerin üzerinde teklif sunmalarına rağmen ihaleleri kazanamadıklarını iddia etti. 9 taksici Başkan Avni Kurt hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Taksiciler, "Biz taksiciler olarak AK Parti'ye destek verdiğimiz için başkanın bize böyle davrandığını düşünüyoruz. Biz yokmuşuz gibi hareket ettiler. 250 bin lira gibi komik bir rakamla taksi plakası ihale ettiler. Bu rakamın kat kat fazlasını verenler ihaleyi alamadı" diye konuştular. Yalova Şoförler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Abdullah Gencer ise, "Bu insanlar burada vergi ve rüsum ödüyorlar. Biz ihale yapılmasına kızmıyoruz, ama bu ihalede bazı usulsüzlükler olduğunu düşünüyoruz. Burada 30-40 kişi ekmek yiyor. Bunların üstünün bir kalemde çizilmesine izin vermeyiz" diye konuştu. Araçlarıyla belediye önüne giden taksiciler, anahtarlarını belediye önüne bıraktı. CHP'li Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ise ihalenin herkese açık olarak yapıldığını öne sürdü ve şunları söyledi: "Biz kimseyi kovmuyoruz, tam tersine herkesi buraya davet ediyoruz. 1999'da İl Trafik Komisyonu tarafından ilçeye verilen plaka hakkı kullanılmadı. Biz bu hakkımızı kullanarak 15 taksi plakasını ihaleye çıktık."