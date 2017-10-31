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Dev ’de yakalandı, ’da satıldı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017 17:01 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 17:12
Dev orkinos Rize’de yakalandı, Ankara’da satıldı

’de balıkçılar tarafından yakalanan dev balığı, meraklı bakışlar arasında 'da satıldı.

'de balıkçılar tarafından yakalanan dev balığı, 'da satışa sunuldu.

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Dev orkinos Rize’de yakalandı, Ankara’da satıldı
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