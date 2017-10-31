Haliç Köprüsü'nde trafik kazası: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, köprüde Edirnekapı yönüne seyreden Ahmet Keser yönetimindeki 34 FR 6054 otomobil, kontrolden çıkarak önce aynı istikamette giden Ali Karahan'ın kullandığı 34 EIH 70 plakalı araca, daha sonra bariyerlere çarptı.

Kazada, Ali Karahan idaresindeki araçta bulunan eşi Seval Karahan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Ali ve Seval Karahan'ın ismi öğrenilemeyen bebeğinin de kaza sırasında araçta bulunduğu ancak durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü bir süre trafiğe kapalı kaldı. Söz konusu iki aracın yoldan kaldırılmasının ardından köprüde ulaşım yeniden normale döndü.