İstanbul'da 3 milyon liralık otomobil vurgunu

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekilişle lüks araç kazanan talihlileri hedef alan çete, bu kişilerle irtibat kurduktan sonra araçlarını satın almaya ikna ediyordu. Kendilerini çok zengin galericiler diye tanıtan çete üyeleri, yapılan pazarlığın ardından, mesai saatinin bitimine yakın bir saatte notere gidip, düzenledikleri sahte evrakla paranın hesaba yatırıldığını söylüyordu. Bununla yetinmeyen çete mensupları, karşı tarafın şüphesini çekmemek için banka ile görüştürüp iki saat içinde hesaba geçeceği bilgisini verdiriyordu. Çete üyeleri, hesabına para yattığını sanan vatandaşlara aslında 5 kuruş bile para ödemeden lüks araçları üzerilerine geçiriyordu.



ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA SATIYORLAR

İşlemin tamamlanmasının ardından satın alınan araç, vakit kaybetmeden üçüncü şahıslara satılarak elden çıkarılıyordu. Bu yöntemle 3 milyon TL'lik vurgun yapan çetenin oyununu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bozdu. Gelen çok sayıda ihbar ve şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, düzenlediği operasyonlarda 30 şüpheliye gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, dişlerini yapan diş hekiminin çalışmasını beğenmediği gerekçesiyle hekimi de dolandırdığı ortaya çıktı.



ARAÇLAR SAHİPLERİNE VERİLDİ

Dolandırıcıların elinden kurtarılan aracını teslim alan mağdurlardan Erol Çakır, "Araçlarını satmak isteyen vatandaşlara bir uyarım var; kimse parayı görmeden, noterde imza falan atmasın, daha dikkatli olsunlar" dedi. 100 bin liralık aracını dakikar içerisinde kaybeden Halim İrçağ ise, "Akşam mesai saatinin bitiminde notere gittik. 'Ağabeyim gelecek, acelem var, bir an önce halledelim' deyip beni çok telaşa soktu. Adeta beynim döndü. Para yattı deyip EFT gösterdiler. Ben de inandım, hemen imzaladım. Aracımı 3 kişiye daha satmışlar" diye konuştu.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







