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Kardeş katili etti

SIRRIBERK ARSLAN
METİN HARIKÇI / ADIYAMAN SIRRIBERK ARSLAN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017
Kardeş katili intihar etti

’da amcasının oğlunu, ardından iki kardeşini öldürüp kaçan zanlı son katliamından 5 ay sonra leri işlediği tabancayla canına kıydı

'ın Kahta ilçesinde yaşayan Halil Can, 2000'de arazi yüzünden tartıştığı amcasının oğlu Ali Can'ı, tabancayla vurarak öldürdü. 5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra, o dönemde çıkan yasadan faydalanarak 2005'te tahliye olan Halil Can, Şanlıurfa'ya yerleşti. Ancak aynı arazi yüzünden bu kez de üvey kardeşleriyle sorun yaşayan Halil Can, 15 Mayıs'ta Kahta'ya geldi. Telefonla aradığı üvey kardeşleri Mehmet Can (35) ve İbrahim Can'a (23) "Gelin araziyi paylaşalım" diyerek aracına alan Halil Can (52), onları ihtilaflı oldukları tarlaya götürüp öldürdü. Cesetleri de yol kenarına attı. İki kardeşin cesetleri ertesi gün bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, leri Halil Can'ın işlediğini belirledi. Her yerde aranan zanlı, önceki gün Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tabancayla etti. Cesedi hayvanlarını otlatmaya götürenler tarafından bulunan Halil Can'ın üzerinden "Bu notu hâkim ve savcılar okusun. Arazime çökmeye çalıştılar. Adam öldürmeye neden olanlar neden tutuklanmıyor. Benim bir suçum yok. Askerlik görevini yapan oğlum taziyeme gelsin" şeklinde yazdığı intihar mektubu çıktı.
Halil Can'ın cesedi, otopsinin ardından toprağa verildi.
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Kardeş katili intihar etti
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