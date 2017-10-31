Kolu kanadı Türkiye oldu

Ağrı
'da elektrik teline kanadı takılan güvercini kurtarmak istediği sırada elektrik akımına kapılarak iki elinden olan 16 yaşındaki Ramazan Taşdemir'e destek yağıyor. Ramazan'ın annesi Fatma Taşdemir'in 'Oğlum kanatsız kuş oldu' sözleri tüm Türkiye'yi ağlattı. 8'inci sınıftan sonra okulu bırakıp çobanlık yaparak ailesine destek olan Ramazan'ın, "Asla pişman değilim. En büyük dileğim protez kollar ve Fenerbahçe
'nin şampiyon olduğunu Kadıköy
'de görebilmek" sözleri ise binlerce yüreği harekete geçirdi. Sarı lacivertli taraftarlar ve tribün grupları, Ramazan'ı Kadıköy'de maç izlemeye davet etti. Fenerbahçe kulübüne de seslenen taraftarlar, Ramazan'ın maça gelmesini, eğitim masraflarının da üstlenilmesini istedi. Basketbol ve futbol taraftar liderleri, Ramazan'ı en yakın zamanda statta ağırlamak istediklerini söyledi. Futbol takımının imzalı formasını isteyen Ramazan'a bu hafta forma gönderilecek. İstanbul'a geldiği zaman da, Fenerbahçe basketbol takımı ve takım antrenörü Obradoviç'le de tanışma fırsatı bulacak.
KARDEŞLERİNE DE EĞİTİM SÖZÜ
Aileyle iletişime geçen Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, "Ramazan'a protez takılması için gereken her şey yapılacak" dedi. Ramazan ve kardeşleri Turan, İkram, Remzi, İrfan, Rıdvan, Filiz ve Sedef ile ailenin artık kendi ailesi olduğunu belirten Kalko, "Hayatı boyunca tüm eğitim masraflarını karşılayacağım. Bizim kurumlarımızda işleri de hazır" dedi.
DESTEK TELEFONLARI ACIMIZI DİNDİRİYOR
Günlerdir Erzurum
'da hastanedeki oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan baba Mehmet Taşdemir, "Doktorlar, protez takılması için bir ay beklemek gerektiğini söylüyor. Zor şartlarda, kimseye muhtaç olmadan yaşamımızı sürdürüyorduk. Milletvekilleri, vali, belediye başkanları ve en önemlisi hiç tanımadığım binlerce insan beni telefonla arayıp, 'Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız' diyorlar. Ziyarete gelen vatandaşların verdiği güçle acımızı, ağrımızı atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.