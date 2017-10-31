Öğretmen ve öğrencilere çirkin saldırı

Olay Karabük merkeze bağlı Cumhuriyet mahallesinde bulunan Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin karşısında bulunan Cumhuriyet parkında meydana geldi. İddiaya göre, Melek Aydemir ile Fatma Kızgınçelik isimli iki bayan okulun öğle arasında parkta bulunan bir köfte salonuna yemek yemeye giden Özlem Akbaş isimli öğrenciye kediye ekmek vermediği gerekçesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer öğrenciler durumu okul yöneticilerine bildirdi. Olay yerine gelen okul müdürü Ayşe Acar ve müdür yardımcıları, bayanlar ile öğrenciyi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Melek Aydemir isimli bayan oğlu Furkan Aydemir'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Furkan Aydemir ve annesi ile yanındaki diğer bayan okul yöneticilerine küfür ve hakaret ederek saldırdı.

Bayanların ve Furkan Aydemir'in saldırma anları ise saniye saniye cep telefonu ile görüntülendiği olayda okul müdürü Ayşe Acar, Müdür yardımcıları Zafer Yılmaz ve Salih Şen ile öğrenciler Özlem Akbaş ve Mustafa Baki Bardak yaralandı. Okul yöneticileri ve öğrenciler kendi imkanları ile gittikleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildikten sonra 5 gün süreyle iş göremezlilik raporu aldı.

Olay sonrası gözaltına alınan Melek Aydemir ve oğlu Furkan Aydemir ile Fatma Kızgınçelik poliste ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, darp edilen okul yöneticileri ve öğrenciler kendilerine saldırınlar hakkında şikayetçi oldu.

SENDİKA OLAYI KINADI

Yaşanan olay sonrası Prof. Dr. Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yapan Eğitim Bir Sen ve Memur Sen İl Başkanı Zeki Öz, öğretmen ve öğrencilerine yönelik çirkin bir saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını ve saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Saldırının sorumlularının hukuk önünde hesap vermesi için her türlü çabayı göstereceklerini kaydeden Öz, " Bizler öğretmenler ve okul yöneticileri olarak güvenli bir okul ve okul çevresi oluşturmak ve öğrencilerin şiddet ortamından uzak tutulmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Hal böyle iken belli bir yaşa gelmiş ve belli bir eğitim seviyesine ulaşmış insanlar tarafından öğrencilere ve öğretmenlere fiili şiddet dahil küfür, hakaret, tahkir ve iftira içeren saldırıları asla kabul etmiyoruz.

Okul güvenliğini çok önemsediğini düşündüğümüz Valimiz başta olmak üzere tüm yetkililerimizin bu saldırı konusunda daha hassas bir tavır takınmasını bekliyoruz" dedi.

Zeki Öz, yaşanan olayla ilgili olarak ise, "Öğle arasında okul bahçesinin yanında yer alan parka yemek yemek için giden öğrencilerimizden birisinin güya kediye ekmek vermediği gerekçesi ile sözlü saldırıya uğramıştır. Öğrencimizin başının örtülü olması dolayısıyla "Bir de başörtülü olacaksın, hayvan düşmanı, başörtülüsün ama vicdanın yok vb" ifadelerle öğrencimize hakaret etmeye başlamıştır. Bunun üzerine olaya şahit olan diğer öğrenciler durumu okul yönetimine haber vermiş, okul yöneticileri olay yerine gelerek olaya karışan iki bayan ve öğrencileri sakinleştirmeye çalışmışlardır. Ancak iki bayan ve daha sonra onların yanına gelen erkek şahıs küfür, hakaret, iftira içerikli sözler söyleyerek okul yöneticilerine saldırmıştır. Okul müdür yardımcıları Zafer Yılmaz, Salih Şen ve öğrenciler de darp edilmiştir. Eğitim seviyesinin üst düzeyde olduğu ilimizin bu tür hadiselerle gündeme gelmesi üzüntü vericidir. İşi sadece daha iyi eğitim vermek olan okul yöneticilerine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Eğitim Bir Sen olarak bu alçakça saldırıyı gerçekleştiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri ve hak ettikleri cezaya çarptırılmaları için sürecin takipçisi olacağımızı buradan ifade ediyorum" diye konuştu.