Reina’nın işletmecisine milyonluk dava

Reina saldırısında hayatını kaybeden Fatih Çakmak'ın annesi ve babası, oğullarının vefatı nedeni ile uğradıkları destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle Reina işletmecisine 1 milyon 200 bin TL'lik tazminat davası açtı. Geçtiğimiz yıl yılbaşı gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'ya silahlı saldırı düzenlenmiş, 39 kişi yaşamını yitirmişti.

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