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Tarih ’de böyle canlandı

ANKARA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 31.10.2017
Tarih Külliye’de böyle canlandı

’ın ’de verdiği Cumhuriyet resepsiyonunda Hisart’ın diaromaları sergilendi. ’cü vatan hainlerinin ’da Meclis’i bombaladığı anın dioraması dikkat çekti

Dünyanın ilk ve tek canlı tarih ve diorama müzesi Hisart'ın en özel parçaları ilk kez Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı si'nde sergilendi. Sergide en dikkati çeken canlandırma ise hainlerinin gecesi Meclis'i bombaladıkları görüntülerin yer aldığı diorama oldu. Davetliler bu görüntülerle hain darbe girişiminin engellendiği o geceyi yeniden yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de verdiği Cumhuriyet resepsiyonunda bir ilke daha imza atıldı. "Geçmişten Günümüze 29 Ekim" temalı sergide; kılıcı, Yıldırım Beyazıt'ın zırhı, Abdülhamit'in kılıç ve tüfekleri, Sultan Abdülmecit'in şehzade kılıcı ilk kez sergilendi. Nejat Çuhadaroğlu'nun bizzat yaptığı İstanbul'un Fethi dioramaları, Kanuni Sultan Süleyman'ın otağı dioraması, Çanakkale Deniz Savaşı dioraması, Trablusgarp Savaşı dioraması, Balkan Savaşı dioraması, dünyadaki ilk siyahi savaş uçağı pilotu Arap Ahmet'in dioraması, Kurtuluş Savaşı dioraması davetliler için özel olarak canlandırıldı. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Topal Osman ve 'ya ait manken canlandırmaları da bu çok özel sergiyle ilk kez davetlilerle buluştu.
Sergide en dikkati çeken canlandırma ise ve 15 Temmuz'da Meclis'in bombalanmasına ait diorama oldu. Tekrar FETÖ'cü hainlerin Meclis'i bombaladığı anların yaşandığı 'ın çağırısı ile demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara inenlerin de bulunduğu davette o gece yeniden canlandırıldı.
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Tarih Külliye’de böyle canlandı
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