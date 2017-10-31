Tarih Külliye’de böyle canlandı

Dünyanın ilk ve tek canlı tarih ve diorama müzesi Hisart'ın en özel parçaları ilk kez Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde sergilendi. Sergide en dikkati çeken canlandırma ise FETÖ
hainlerinin 15 Temmuz
gecesi Meclis'i bombaladıkları görüntülerin yer aldığı diorama oldu. Davetliler bu görüntülerle hain darbe girişiminin engellendiği o geceyi yeniden yaşadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de verdiği Cumhuriyet resepsiyonunda bir ilke daha imza atıldı. "Geçmişten Günümüze 29 Ekim" temalı sergide; Kanuni Sultan Süleymanın
kılıcı, Yıldırım Beyazıt'ın zırhı, Abdülhamit'in kılıç ve tüfekleri, Sultan Abdülmecit'in şehzade kılıcı ilk kez sergilendi. Nejat Çuhadaroğlu'nun bizzat yaptığı İstanbul'un Fethi dioramaları, Kanuni Sultan Süleyman'ın otağı dioraması, Çanakkale Deniz Savaşı dioraması, Trablusgarp Savaşı dioraması, Balkan Savaşı dioraması, dünyadaki ilk siyahi savaş uçağı pilotu Arap Ahmet'in dioraması, Kurtuluş Savaşı dioraması davetliler için özel olarak canlandırıldı. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Topal Osman ve Kara Fatma
'ya ait manken canlandırmaları da bu çok özel sergiyle ilk kez davetlilerle buluştu.
Sergide en dikkati çeken canlandırma ise ve 15 Temmuz'da Meclis'in bombalanmasına ait diorama oldu. Tekrar FETÖ'cü hainlerin Meclis'i bombaladığı anların yaşandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın çağırısı ile demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara inenlerin de bulunduğu davette o gece yeniden canlandırıldı.