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Türkiye'de bir ilk! 1 aylık tekrar hamile kaldı...

Giriş Tarihi: 31.10.2017 09:55 Güncelleme Tarihi: 31.10.2017 10:08
Türkiye'de bir ilk! 1 aylık hamile kadın tekrar hamile kaldı...

’de yaşayan şubatta hamile olduğunu öğrendi. Bir ay sonra farklı yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci hamileliğin başladığı belirlendi. Bu durum dünyada sadece 11 kez görüldü. 6 Ekim’de Poyraz ve Ayaz bebekler sezaryenle sağlıklı olarak dünyaya geldi

Urla'da yaşayan Ender- çifti, Şubat ayında çocuk sahibi olacaklarını öğrendi. Bebek hazırlıklarına başlayan çift, yaklaşık bir ay sonra kontrol için gittikleri hastanede tıp tarihine geçecek bir sürprizle karşılaştı. Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre yapılan incelemede Sevinç Çelik'in hamileyken, farklı bir yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığı belirlendi. Hem aile hem de Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Emirdar, durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 6 Ekim'de gerçekleştirilen sezaryenle Poyraz ve Ayaz isminde iki bebek sağlıklı olarak dünyaya geldi. Duygularını "İki minik mucize içimde yeşerdi" sözleriyle dile getiren Sevinç Çelik "Bebeklerimi düşünmekten uyuyamadığım günler oldu" dedi.

DÜNYADA BİLİNEN 11 VAKA VAR

Dünyada bu şekilde bilinen 11 vaka olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Volkan Emirdar, Türkiye'de ise yayınlanmış, bildirilmiş vaka olmadığını söylüyor: "Bizim 'süperfetasyon' dediğimiz gerçekten çok nadir görülen bir durum. Kadının hamileyken yumurtlaması çok güç ama bu hastamız çok istisnai olarak yumurtluyor. Sperm ile yumurta döllenip, rahme yerleşiyor. Hamileyken de yeniden hamile kalıyor."

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Türkiye'de bir ilk! 1 aylık hamile kadın tekrar hamile kaldı...
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