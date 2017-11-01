Türkiye'nin en iyi haber sitesi

10 bin liralık ni dolandırıcıya kaptırdı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 10:07 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 10:15
10 bin liralık fotoğraf makinesini dolandırıcıya kaptırdı

’da sınıf öğretmeni olarak görev yapan Özkan Çörek, internet sitesinde satılığa çıkardığı 10 bin lira değerindeki ni dolandırıcıya kaptırdı.

Olay, 23 Ekim 2017 tarihinde 'da meydana geldi. Sınıf öğretmeni Özkan Çörek, 10 bin lira değerindeki ni internet üzerinde satılığa çıkardı. Fotoğraf makinesini satın almak için anlaşan şahıs, Özkan öğretmenden cihazın özellikle özel bir kargo şirketiyle göndermesini istedi.
Şahsın isteği üzerine Özkan öğretmen, İstanbul Avcılar civarında oturan Z.G. isimli polis arkadaşının adına kargoyu gönderdi. Ancak kargoyu Özkan öğretmenin polis arkadaşı değil, kargonun takip numarasına ulaşan dolandırıcı teslim aldı.

Polis arkadaşının kargoyu almadığını söylemesi üzerine İstanbul'a giden öğretmen, özel kargo şirketinin Avcılar'daki şubesine uğradı. Burada güvenlik kamerası görüntülerini izleyen öğretmen, dolandırıldığını fark etti.

DOLANDIRICI GÜVENLİK KAMERASINDA

Özel kargo şubesinin Avcılar'daki şubesinde meydana gelen dolandırıcılık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. 10 bin lira değerindeki fotoğraf makinesinin takip numarasına ulaşarak kargo şubesinden teslim alan dolandırıcı, daha sonra kayıplara karıştı. Kamera kayıtlarında dolandırıcının kargo görevlisine kimliğini göstererek, fotoğraf makinesini teslim aldığı görünüyor.

15 KİŞİ AYNI ŞEKİLDE DOLANDIRILMIŞ

Van'da görev yapan Özkan Çörek isimli öğretmen, yaşadığı tahlisiz olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra kendisi gibi 15 şahsın da aynı şekilde dolandırıldığını ifade etti. Vatandaşların internet üzerinde satışa çıkardığı ürünler hakkında dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunan Çörek, söz konusu özel kargo şirketi ile dolandırıcıya dava açtığını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
10 bin liralık fotoğraf makinesini dolandırıcıya kaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz