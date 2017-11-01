Asker uğurlamasında trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Demiröz'ün kullandığı 01 D 8708 plakalı otomobil, Kozan-Adana karayolu Tırmıl mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkıp yaklaşık 150 sürüklenerek devrildi.
Otomobilde bulunan 17 yaşındaki İbrahim İldeniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Demiröz ile araçtaki Ömer İnceman ise yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan sürücü Demiröz'ü Kozan Devlet Hastanesine, İnceman'ı ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü.
Öte yandan, otomobildeki kişilerin, askere uğurladıkları arkadaşlarının bindiği otobüsü takip ederken kazanın gerçekleştiği öğrenildi.