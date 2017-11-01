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Asker uğurlamasında trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 1.11.2017 07:47 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 07:48
Asker uğurlamasında trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

'nın Kozan ilçesinde askere uğurladıkları arkadaşlarının bindiği otobüsü otomobille takip ederken kaza yapan üç kişiden biri öldü, ikisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Demiröz'ün kullandığı 01 D 8708 plakalı otomobil, Kozan- karayolu Tırmıl mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkıp yaklaşık 150 sürüklenerek devrildi.

Otomobilde bulunan 17 yaşındaki İbrahim İldeniz, olay yerinde hayatını kaybetti. ile araçtaki Ömer İnceman ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan sürücü Demiröz'ü Kozan Devlet Hastanesine, İnceman'ı ise Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü.

Öte yandan, otomobildeki kişilerin, askere uğurladıkları arkadaşlarının bindiği otobüsü takip ederken kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

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Asker uğurlamasında trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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