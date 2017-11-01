Bakırköy'de silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Cümbüş Sokak'ta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat Kudbedin Kaya, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kaya'nın saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirlendi. Yine saldırı sırasında ismi henüz öğrenilemeyen iki kişinin daha yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.