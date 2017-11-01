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'de silahlı saldırı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 06:25 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 06:44
Bakırköy'de silahlı saldırı

'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda avukat hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Cümbüş Sokak'ta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat , uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kaya'nın saldırı sırasında hayatını kaybettiği belirlendi. Yine saldırı sırasında ismi henüz öğrenilemeyen iki kişinin daha yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Bakırköy'de silahlı saldırı
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