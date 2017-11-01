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Eşini öldürmeden önce video çekip paylaşmış

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 11:31 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 11:42
Eşini öldürmeden önce video çekip paylaşmış

’ta dün gece yarısı karısını arabasının içerisinde öldüren zanlı, olaydan saatler önce çektiği videoyu sosyal medya sayfasına yükledi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın zanlısı sonrası kayıplara karıştı.

Dün gece saatlerinde 'ta yaşanan olay sonrası kayıplara karışan zanlı İhsan A., boşanma arifesinde olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Olaydan saatler önce zanlı İhsan A., aracıyla eşi Şenay A.,'nın kaldığı binanın önüne geldi. Eşinin içerisinde olduğu aracın camını kırarak silahla öldüren İhsan A., saatler önce cep telefonu ile çektiği videoyu sosyal medya sayfasına yükleyerek takipçileriyle paylaştı. Zanlı İhsan A., araç içerisinde çekmiş olduğu videonun yanı sıra aynı sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıda ise eşinden ayrı kalmasının kaynanasından dolayı olduğunu belirtti.

OLAYDAN DOLAYI KAYNANASINI SUÇLADI

Zanlı İhsan A., sosyal medya sayfasında paylaştığı o yazıda, "Bu ölümlerin sebebi kaynanamdır. Biz çok mutluyduk. Birbirimizi çok sevdik. Ölümüne sevdik ve de öyle oldu. Kız annelerine sesleniyorum. Allah aşkına bırakın kızlarınız kocalarıyla mutlu olsunlar. Bizi örnek alın. Biz çok mutluyduk" yazdığı görüldü.

Olay sonrası zanlı kayıplara karışan İhsan A.,'nın yakalanması içi polis çalışma başlattı.
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Eşini öldürmeden önce video çekip paylaşmış
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