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'Eve geç geldi' diye 12 yaşındaki yeğenini ayaklarından ledi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 14:38 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 14:43
'Eve geç geldi' diye 12 yaşındaki yeğenini ayaklarından zincirledi

'de 12 yaşındaki M.T., akşam eve geç gitmesine kızan amcası İzzet T. tarafından ayak bileklerinden le bağlandı. Evden çıkan M.T.'nin ayağındaki zinciri çevredeki inşaatçılar keserek çocuğu kurtardı. Polis, amcayı gözaltına aldı.

Anne ve babasını bir süre önce trafik kazasında kaybeden M.T., 2 kardeşiyle birlikte Van'dan 'e gelerek Emek Mahallesi'nde oturan babaannesinin yanında kalmaya başladı. Annesiyle birlikte yaşayan İzzet T., akşamları eve geç geldiği için kızdığı yeğeni M.T.'yi ayak bileklerinden ledi. Gündüz saatlerinde ayakları zincirle bağlı olarak dışarı çıkan M.T.'yi gören çevredeki inşaat işçileri şoke oldu. İşçiler, demir makasıyla zincirleri kırarak çocuğu kurtardı ve olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine amca İzzet T.'yi gözaltına alan polis, soruşturma başlattı.

'BÖYLE BAĞLANMAYI HAK ETMEDİM'

İşçiler tarafından kurtarılan M.T., "Annem babam trafik kazasında vefat etti. Babaannemin yanında kalıyorum. Eve geç gidiyorum diye beni amcam bağladı. Amcamın 5 çocuğu var, biz de 3 kardeşiz. Ben böyle bağlanmayı hak etmedim" dedi.

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'Eve geç geldi' diye 12 yaşındaki yeğenini ayaklarından zincirledi
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