Evinde fuhuş yaptırdığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Olay dün İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'nin (36) evinde, D.Ö. adlı travestiye para karşılığı fuhuş yaptırdığı ve parayı bölüştüklerini tespit etti. Tespitin ardından evin önünde pusu kuran sivil ekipler, evden çıkan bir kişiyi durdurdu. Evde para karşılığı D.Ö. ile ilişkiye girdiğini söyleyen kişinin üzerine eve giren sivil ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı. D.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI



Polisteki işlemleri tamamlanan Murat Y. ise bugün 'fuhuş için yer temin etmek', 'fuhuşa aracı olmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.