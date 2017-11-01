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'da Kırgız üniversite öğrencisine !

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 10:37 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 10:42
İstanbul'da Kırgız üniversite öğrencisine tecavüz!

'da Kırgız uyruklu üniversite öğrencisine ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teknik Üniversitesi öğrencisi Kırgız uyruklu E.A'nın, 26 Ağustos günü Maslak'ta bir üst geçidin altından geçerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından e uğradığını ve cep telefonunun gasp edildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

ZANLI KIBRIS'A KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlı F.Y'nin, İstanbul'dan otobüsle Mersin'e gittiği, oradan Kıbrıs'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

İstanbul polisi, F.Y'yi Adana'da şehirler arası otobüste yakaladı. Şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü' ne getirileceği bildirildi.

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İstanbul'da Kırgız üniversite öğrencisine tecavüz!
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