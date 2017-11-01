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İşte Türkiye’nin en illeri

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 16:17 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 16:28
İşte Türkiye’nin en soğuk illeri

Türkiye’nin en illeri arasında ilk sırada yer aldı. En düşük ısı ise Ağrı’da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1981 yılından bu yana yaptığı hava ısısı ölçümlerine göre Türkiye'nin en beş il sırası ile , s, Ağrı, Erzurum ve Sivas. Bugüne kadar yapılan ölçümlerin ortalaması alındığında bu beş ilde en soğuk günler Ocak aylarında yaşandı.

Tüm ölçümlerin ortalaması alındığında ise illerin ortalama en düşük sıcaklıkları şu şekilde; Ardahan eksi 16.9, Kars eksi 16.4, Ağrı eksi 15.7 Erzurum eksi 13.0 ve Sivas eksi 7.5. Bu beş il kış aylarının büyük bölümünü 0'ın altında bir hava ısısında geçiriyor.

TÜRKİYE'DE ÖLÇÜLMÜŞ EN DÜŞÜK SICAKLIK: -45 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesindeki bu verilere göre Türkiye'de bu güne kadar ölçülmüş en düşük hava ısısı ise sıfırın altında eksi 45.6 derece ile Ağrı'da ölçülmüş. Ardahan'da ölçülen en düşük hava sıcaklığı eksi 39.8, Kars'ta ölçüler en düşük hava sıcaklığı eksi 36.7, Erzurum'da ölçülen en düşük hava sıcaklığı eksi 36.0 ve Sivas'ta ölçülen en düşük hava sıcaklığı eksi 34.6 derece olarak ölçüldü.

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İşte Türkiye’nin en soğuk illeri
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