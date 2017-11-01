İşte Türkiye’nin en soğuk illeri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1981 yılından bu yana yaptığı hava ısısı ölçümlerine göre Türkiye'nin en soğuk beş il sırası ile Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum ve Sivas. Bugüne kadar yapılan ölçümlerin ortalaması alındığında bu beş ilde en soğuk günler Ocak aylarında yaşandı.

Tüm ölçümlerin ortalaması alındığında ise illerin ortalama en düşük sıcaklıkları şu şekilde; Ardahan eksi 16.9, Kars eksi 16.4, Ağrı eksi 15.7 Erzurum eksi 13.0 ve Sivas eksi 7.5. Bu beş il kış aylarının büyük bölümünü 0'ın altında bir hava ısısında geçiriyor.

TÜRKİYE'DE ÖLÇÜLMÜŞ EN DÜŞÜK SICAKLIK: -45 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesindeki bu verilere göre Türkiye'de bu güne kadar ölçülmüş en düşük hava ısısı ise sıfırın altında eksi 45.6 derece ile Ağrı'da ölçülmüş. Ardahan'da ölçülen en düşük hava sıcaklığı eksi 39.8, Kars'ta ölçüler en düşük hava sıcaklığı eksi 36.7, Erzurum'da ölçülen en düşük hava sıcaklığı eksi 36.0 ve Sivas'ta ölçülen en düşük hava sıcaklığı eksi 34.6 derece olarak ölçüldü.