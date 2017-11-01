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'de otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 1.11.2017 06:44 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 06:45
Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu biri ağır üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çepni Caddesi'nden Suadiye istikametine giden Mete Mustafa Bıyıklı idaresindeki 41 KV 308 plakalı otomobil, kanal yolundan aynı caddeye dönüş yapan Özkan Kocabostan'ın kullandığı 34 PV 5608 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kavşaktaki köprünün korkuluklarını aşarak dereye düştü.

da, otomobilde bulunan sürücü Bıyıklı ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi yaralandı.

Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar arasında bulunan ve tedavisi süren bir kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada ağır hasar gören otomobil, dere yatağından vinç yardımıyla çıkarılarak otoparka götürüldü.

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Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
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