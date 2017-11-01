Kocaeli'de otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Çepni Caddesi'nden Suadiye istikametine giden Mete Mustafa Bıyıklı idaresindeki 41 KV 308 plakalı otomobil, kanal yolundan aynı caddeye dönüş yapan Özkan Kocabostan'ın kullandığı 34 PV 5608 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, kavşaktaki köprünün korkuluklarını aşarak dereye düştü.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü Bıyıklı ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi yaralandı.

Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar arasında bulunan ve tedavisi süren bir kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada ağır hasar gören otomobil, dere yatağından vinç yardımıyla çıkarılarak otoparka götürüldü.