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'de silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 1.11.2017 06:59 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 08:17
Maltepe'de silahlı saldırı

'de park halindeki otomobilinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Huzurevi Köprülü Kavşağı altında park halindeki 34 LN 708 plakalı aracında oturan Uğur Bal, plakası alınamayan bir otomobilden açılan ateş sonucu başından yaralandı.

Otomobilindeki arkadaşları tarafından Maltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Bal, ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ameliyata alınan Bal'ın durumunun kritik olduğu belirtildi. Hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Maltepe'de silahlı saldırı
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