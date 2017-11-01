Maltepe'de silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Huzurevi Maltepe Köprülü Kavşağı altında park halindeki 34 LN 708 plakalı aracında oturan Uğur Bal, plakası alınamayan bir otomobilden açılan ateş sonucu başından yaralandı.

Otomobilindeki arkadaşları tarafından Maltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Bal, ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ameliyata alınan Bal'ın durumunun kritik olduğu belirtildi. Hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.