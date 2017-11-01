Minibüs ile kamyon çarpıştı: 14 yaralı!

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Ertan Çelik (37) yönetimindeki patates hasadı yapan tarım işçilerini taşıyan 50 ZA 084 plakalı minibüs, Gülağaç ilçesi Alanyurt köyü yakınlarında, karşı yönden gelen İsmail Kılıç (42) idaresindeki 80 LN 266 plakalı kamyonla çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü Çelik ile aynı araçta bulunan Aslı Acar (18), Ülkan Akalın (37), Nilüfer Sakarya (36), Menşure Balcan (22), Durmuş Eren (20), Ufuk Demiray (17), Melek Balkan (16), Adife Özkul (53), Sefa (39), Gülcihan Çelik (18) ile Yunus (17), Dilek (21), Arzu Altıntaş (22) yaralandı.
Ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.