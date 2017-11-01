Türkiye'nin en iyi haber sitesi

O kurum için yasa tamam

AJANSLAR

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 1.11.2017 22:41 Güncelleme Tarihi: 1.11.2017 22:53
O kurum için yasa tamam

Genel Kurulu'nda görüşülen Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Tasarısı kabul edildi.

Tasarısı, Akreditasyon Kurumu'nun amacının helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını temin etmesi olacak.

Helal Akreditasyon Kurumu'nun Türkiye'de ve yurtdışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak. Kurum beş üyeden oluşacak. Kurum yurtdışında ofisler kurabilecek. Kurum personeli 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacak. Kurumun gelirlerini, genel bütçeden yapılacak yardımlar, akredite kuruluşlardan alınacak yıllık akreditasyon ücretleri, yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler, kurumun tarafsızlığını etkilemeyecek bağışlardan oluşacak. Kurum için 50 kişilik kadro ihdası yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
O kurum için yasa tamam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz