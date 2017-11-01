Şiddete sıfır tolerans

Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri (KASAUM) arasında düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Kadının güçlendirilmesi ve hemen her alanda daha etkin olması adına son 15 yılda anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirildiğini hatırlatan Kaya, Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara, üniversiteleri ve özellikle KASAUM'ları dahil etmeye önem verdiklerini aktardı.

"İKİ YENİ EYLEM PLANININ DAHA HAZIRLIKLARINI BAŞLATTIK"

Bakanlık olarak 2016 sonunda yürürlüğe konulan, 2016-2020 yıllarını kapsayan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3.Ulusal Eylem Planı"nı ilgili kurum ve kuruluşlarla güçlü bir iş birliği içerisinde uyguladıklarını belirten Kaya, iki yeni eylem planının daha hazırlıklarını başlattıklarını dile getirdi.

Kaya, "Bunlardan biri, kadınların hak, fırsat ve imkanlara tam erişimlerinin sağlanması; ekonomik, sosyal, siyasal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi kapsamında 2018-2023 yılları itibarıyla uygulanacak olan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'.

Yine aynı dönemi kapsayacak 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı' hazırlıkları da devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR"

Üç temel eksende eylem planlarının hayata geçirilmesiyle, kadının güçlenmesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ile erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelede önemli gelişmeler sağlanacağının altını çizen Kaya, akademik camianın ve bilim insanlarının ilgisine ve güçlü desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şiddet, asla kabul edilemez bir insanlık suçudur.

Sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir kadın ve bir anne olarak şiddetle mücadelede, her zaman sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştığımızın altını çiziyorum.

Bu vesileyle, medeniyet ve inanç değerlerimizde kaynağı bulunmayan bazı münferit görüşlere dayanarak gündeme taşınan tartışmaları da anlamsız ve faydasız buluyorum.

ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA DESTEK

Bizim ne medeniyetimiz ve inanç değerlerimizde şiddetin yeri yok ve kadına yönelik şiddet asla mazur gösterilemez.

Kadına şiddet, aynı zamanda sadece belirli bir kesimin duyarlı olduğu ve mücadele alanı gördüğü bir alan değildir.

Kadına yönelik şiddetle tüm toplum kesimleri el ele mücadele edersek başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Çünkü bu toplumsal bir mesele ve toplumun her kesimini ilgilendiren bir mesele. Hepimize ayrı ayrı görevler düşmekte."

"ŞÖNİM İLE 7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET"

Bakanlığın şiddetin önlenmesi, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının etkin olarak uygulanması alanında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini ifade eden Kaya, 68 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi bulunduğunu ve bugüne kadar yaklaşık 190 bin kişiye hizmet verildiğini kaydetti.